Немецкому экс-депутату аукнулась организация групповой поездки в оккупированный Крым

Против немецкого бывшего депутата бундестага Йорга Таусса, компания которого организовала поездку в оккупированный Крым, начато расследование. Об этом в своем Twitter написал глава МИД Павел Климкин.

"Ездить в Крым не стоит, а организовывать групповые поездки - преступно. Немецкий экс-депутат Таусс убедился на себе", - говорится в его сообщении.

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"Важный прецедент для судопроизводства ФРГ и всего ЕС. Есть решение ЕС и санкции. Они работают. А кто будет нарушать - ответит перед законом", - отметил Климкин.

Также глава МИД Украины опубликовал ссылку на немецкое издание SWR, которое сообщает, что прокуратура начала расследование против бывшего члена бундестага Йорга Таусса, в его квартире проводили обыск.

Отмечается, что компания Восток-Запад (WOG), председателем которой является Таусс, организовала групповую поездку в оккупированный Крым.

1/2 Їздити в Крим не варто,а організовувати групові поїздки–злочинно.Німецький екс-депутат Таусс переконався на собі https://t.co/AztQkPgPv2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 1, 2017