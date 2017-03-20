В РФ отказались раскрывать имена украинских политиков, якобы посетивших оккупированный Крым

Фамилии прибывших в оккупированных Крым украинских политиков не будут разглашать якобы ради их безопасности, сообщил зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день поездка украинского политика в аннексированный Крым "может стать самоубийством в самом прямом смысле этого слова".

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Как сообщал УНИАН, 19 марта российские СМИ распространили информацию, что в оккупированный Крым с трехдневным визитом прибыла делегация европейских и украинских политиков. В состав делегации якобы вошло около 20 человек, среди которых депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек отметил, что делегация также "представлена здравомыслящими украинскими политиками".