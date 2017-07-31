В МИД РФ пожаловались на "русофобию" Польши из-за недопуска России к обновлению музея

МИД России назвало открытой демонстрацией русофобии отказ Польши допускать РФ к обновлению мемориального комплекса в Собиборе (Собибор – концлагерь нацистов в Польше).

Об этом говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

"Намерение не допустить Россию в число участников проекта является частью открыто демонстрируемой в последнее время Варшавой русофобии и стремления поляков навязать свое видение истории, унизив освободительную роль СССР и Красной Армии во Второй мировой войне", – говорится в заявлении.

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"Считаем принятие такого решения аморальным с точки зрения исторической правды", – добавили в МИД России.

«Хотели бы напомнить, что российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления Музея - Места Памяти в Собиборе в 2013 году», – отметили в министерстве.