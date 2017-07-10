В Кремле объяснили слова Путина о "русофобии" Украины

В Кремле заявили, что под «русофобией» властей Украины понимают использование «псевдороссийской угрозы» как рычага давления и манипулирования европейскими политиками.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается русофобии как единственного товара, который сейчас продвигают нынешние киевские власти, о чем говорил президент, то имелось ввиду нагнетания этой самой русофобии и использования псевдороссийской угрозы как основного рычага давления и манипулирования европейскими политиками», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, что имел ввиду Путин под русофобией, которой торгует руководство Украины.

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10 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Украины торгует «русофобией» и разделяет Украину и Россию.

«Интересы России и Украины, интересы российского и украинского народов, я в этом глубоко уверен, просто полностью убежден, совпадают. Не совпадают может только интересы сегодняшнего руководства Украины и некоторых политических кругов сегодняшней Украины», - сказал он,

Путин подчеркнул, что Украина и Россия заинтересованы в сотрудничестве и объединении, в развитии своих экономик, потому что многое им досталось еще с советских времен – кооперация, единая инфраструктура, единая энергетическая система, транспорт.

«К сожалению, наши украинские сегодняшние коллеги считают необходимым этим пренебречь. У них остался один товар, которым они успешно торгуют, – это русофобия, и еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскивания двух народов и двух государств. Кому-то это нравится на Западе, кто-то считает, что нельзя ни в коем случае допустить сближения на какой-либо почве России и Украины, поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром», - сказал Путин.