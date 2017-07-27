НАПК хочет взыскать из политпартий более миллиона

По протоколам, составленным уполномоченными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на руководителей (уполномоченных лиц) политических партий, наложен штраф в размере 290 тысяч 700 гривен.

Как сообщили в пресс-службе НАПК, в течение 2016-2017 годов составлен 171 протокол об административных правонарушениях по результатам анализа отчетов политических партий, из них 164 уже направлены в суд.

Так, нарушения касались порядка представления отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда. Соответствующие протоколы составил Департамент по предотвращению политической коррупции в отношении 132 партий. Статья 21221 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за такое правонарушение в виде штрафа от трехсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

"За нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии Департамент по предотвращению политической коррупции составил 38 протоколов. Ответственность за такое правонарушение предусматривает статья 21215 КУоАП, а именно наложение штрафа на граждан от семидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от ста до ста тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией суммы вклада в поддержку политической партии, предоставленной или полученной с нарушением закона. В настоящее время общая сумм взносов, подлежащих конфискации по решениям судов, составляет 983 тысяч 118 гривен 06 коп. В целом, согласно постановлениям судов, признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 21221, 21215 КУоАП, и привлечены к административной ответственности 70 человек", - говорится в сообщении НАПК.

Как отмечается, общая сумма штрафов и конфискаций по решениям судов - 1 млн 273 тыс. 818 грн.

Как сообщал УНИАН ранее, по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по состоянию на сегодня открыто восемь уголовных производств, направлено в Нацполиции материалы по 5 политических партиям.