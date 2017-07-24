НАПК передало Нацполиции материалы о недостоверной отчетности 5 партий

По материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыто восемь уголовных производств. Об этом сообщила глава НАПК Наталья Корчак в интервью газете "Юридический вестник Украины".

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"На сегодня по материалам НАПК открыты 8 уголовных дел и направлены в Нацполицию материалы по 5 политическим партиям. Дела открыты на основании выявленных недостоверных сведений во время анализа финансовых отчетов: статья 159-1 (предоставление заведомо недостоверных сведений в финансовом отчете партии) Уголовного кодекса", - сообщила она.