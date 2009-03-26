У Тимошенко решили "подбросить" Нафтогазу еще 6 миллиардов

Правительство предлагает увеличить бюджетные расходы на компенсацию НАК «Нафтогаз Украины» разницы между ценами закупки импортируемого природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства на производство тепловой энергии, которая потребляется населением, на 6,1 млрд. грн. (с 1,6 до 7,7 млрд. грн.).

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров, правительство на заседании 25 марта одобрило проект закона “О внесении изменений в закон “О Государственном бюджете Украины на 2009 год и некоторые другие законы Украины”, включенный в антикризисный пакет законопроектов.

Кроме того, в законопроекте предложена новая бюджетная программа «Выполнение работ по разведывательному и эксплуатационному бурению, обустройству для введения в эксплуатацию новых месторождений углеводородного сырья». Источником финансирования данной бюджетной программы определены поступление от увеличения с 0 до 2% ставки сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для бюджетных учреждений и организаций, промышленных, других потребителей.

Также предлагается внести изменения в законы о Госбюджете и о государственной поддержке, что позволит Аграрному фонду осуществить закупку за счет средств специального фонда государственного бюджета на Аграрной бирже у отечественных производителей дизельного топлива и минеральных удобрений для потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей.