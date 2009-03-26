Харьковский губернатор Аваков задекларировал свои миллионы

Председатель Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ направил в Государственную налоговую администрацию декларацию о доходах, обязательствах финансового характера и имущественном состоянии государственного служащего за 2008 год.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Согласно декларации, общая сумма совокупного дохода А.АВАКОВА составляет 683 485,19 грн. Эта сумма состоит из заработной платы председателя облгосадминистрации – 109 255,16 грн., зарплаты депутата областного совета – 6 390,00 грн., дивидендов, процентов, роялти, авторского вознаграждения и дохода от независимой профессиональной деятельности – 567 840,03 грн.

Кроме того, совокупный доход членов семьи руководителя области составляет 484 519,92 грн.

В 2008 г. А.АВАКОВ уплатил арендную плату за аренду нежилого помещения, расположенного в городе Чугуеве (общественная приемная депутата Харьковского облсовета) в размере 21 668,89 грн.

Руководитель области владеет земельным участком площадью 1200 кв. м и гаражом 44,1 кв. м.

А.АВАКОВ также владеет квартирами общей площадью 785,07 кв. м. В том числе: квартирой в г. Чугуев Харьковской области, что досталась в наследство от родителей, и двумя квартирами в Харькове. На содержание имущества уплачено 83 271,76 грн.

На счетах А.АВАКОВА в банках и других финансово-кредитных учреждениях находятся 174 530,71 грн., на счетах членов его семьи – 279 512,98 грн. Размер взносов (паев) А.АВАКОВА в уставных (паевых) фондах предприятий, учреждений, организаций составляет 281 552,99 грн., членов его семьи – 931 489,60 грн.