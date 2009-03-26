Балога написал письмо Тимошенко

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО как можно скорее подписать все законодательные акты, принятые Кабинетом министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом говорится в письме В.БАЛОГИ в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.

Как отмечает В.БАЛОГА, согласно положениям закона Украины «О Кабинете министров Украины», постановления и распоряжения Кабмина принимаются на заседаниях правительства путем голосования большинством голосов от должностного состава Кабинета министров, а соответствующей обязанностью премьер-министра как руководителя правительства является подписание настоящих актов.

«Однако на сегодня почти пятьдесят актов, которые приняты на заседаниях Кабинета министров Украины, на протяжении длительного времени Вами не подписываются. Это касается решений, направленных на минимизацию ущерба для экономики от финансового кризиса, урегулирования проблем автоперевозчиков, пересмотра актов, содержащих коррупционные механизмы, и т. п.», - сказал В.БАЛОГА.

В первую очередь, глава президентского Секретариата называет постановления Кабинета министров «О расширении внутреннего рынка для отечественных предприятий машиностроения для агропромышленного комплекса» и «О мерах по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке». Основная цель реализации настоящих актов является обеспечением макроэкономической стабильности в Украине путем введения государственного регулирования цен и стимулирования закупки техники для агропромышленного комплекса отечественного производства.

В.БАЛОГА подчеркивает, что не опубликовано также правительственное постановление, определяющее механизм использования средств Стабилизационного фонда, и как следствие, не подписаны акты, которые устанавливают конкретные порядки использования средств этого Фонда по законодательно определенным направлениям, в частности на выполнение функций столицы и ипотечное кредитование жилья.

«Кроме того, без каких-либо законодательных оснований фактически отменены решения Кабинета министров Украины как коллегиального органа, устранявшего коррупционные механизмы продажи и выдачу специальных разрешений на пользование недрами и повышавших эффективность управления Национальной акционерной компанией «Надра Украины» – отметил В.Балога.

Он также заметил, что оставлены без надлежащего оформления 6 решений правительства, которые направлялись на урегулирование проблем автоперевозчиков, в частности, постановления Кабинета министров «О внесении изменений в Правила дорожного движения», «Об образовании Совета по вопросам пассажирских и грузовых автоперевозок при Кабинете министров Украины» и «Об образовании Совета автовладельцев при Кабинете министров Украины».

«Учитывая изложенное, по поручению Президента Украины просим Вас в кратчайший срок устранить названные нарушения законодательства Украины и не допускать их в дальнейшем. О результатах рассмотрения просим информировать для доклада главе государства», – говорится в письме В.БАЛОГИ в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.