Ющенко встретится с министром юстиции

Сегодня в 14.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с министром юстиции Украины Николаем ОНИЩУКОМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в 15.00 Президент примет участие в церемонии вручения наград в связи с Всеукраинским днем работников культуры и любителей народного искусства.

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