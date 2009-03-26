Пентагону предложили разместить авиабазу ВВС в Польше

Высокопоставленный представитель ВВС США в Пентагоне подполковник Крис Сэйдж посоветовал американскому руководству и НАТО переместить находящиеся на авиабазе Aviano в Италии истребители F-16 на территорию Польши, сообщает Stars and Stripes. Ранее Сэйдж опубликовал в журнале Air and Space Power статью с обоснованием этого решения. Он пояснил, что статья подготовлена им более года назад во время обучения в колледже в качестве научной работы.

Сэйдж, в частности, приводит ряд аргументов по поводу того, почему американской армии было бы выгоднее разместить авиабазу истребителей F-16 не на территории Италии, а в Польше. В частности, по его мнению, таким образом, боевая авиация США будет ближе к республикам бывшего СССР.

Польские законы также имеют меньше ограничений в области использования воздушного пространства, по сравнению с итальянскими, а на территории этой страны у американских пилотов будет больше возможностей совершенствовать свои навыки. Кроме этого, поляки покупают аналогичные американские истребители, что сделает возможным проведение совместных тренировок.

Вместе с тем, на территории Польши нет авиабаз, которые бы отвечали стандартам ВВС США, из-за чего придется вложить сотни миллионов долларов в строительство такого объекта (в целом же реализация проекта, по подсчетам автора, обойдется примерно в миллиард долларов). Кроме этого, против размещения авиабазы наверняка выступит Россия.

Согласие самой Польши на это также пока не получено. Но в эпиграфе к своей статье подполковник цитирует польского президента Леха Качиньского, заявившего, что "Польша, вероятно, является самым проамериканским сообществом в Европе".

Официальный ответ Пентагона и американского руководства на предложения Сэйджа, как уточняет издание, пока не получен. Кроме этого, по мнению некоторых СМИ, предложение подполковника защитить Грузию с территории польской авиабазы выглядит более чем сомнительным, поскольку расстояние до нее будет примерно таким же.

Лента.ру