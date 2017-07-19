ЕС ожидает, что РФ дистанцируется от заявлений сепаратистов о создании "малороссии" - представитель ЕС

В Европейском Союзе ожидают, что Россия недвусмысленно дистанцируется от заявлений сепаратистов о создании "малороссии" и заявляют, что эта провокационная риторика противоречит Минским договоренностям.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, распространенном в среду в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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"Последние "заявления" и провокационная риторика так называемых лидеров отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые в настоящее время не находится под контролем правительства, противоречат целям Минских договоренностей. Европейский Союз ожидает, что Россия недвусмысленно дистанцируется от таких "заявлений" или действий, которые нарушают дух переговоров, в которых она участвует, и нарастит свои усилия, чтобы положить конец этому конфликту", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что это "последнее печальное развитие является частью тревожной тенденции, которая включает в себя "административные меры", такие, как экспроприация компаний, заявления о "государственной границе" или введение других валют, кроме украинской гривни, в Донецке или Луганске". "Параллельно ЕС продолжает поддерживать инклюзивный подход со стороны Украины в отношении граждан Украины, которые проживают в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства.

Европейский Союз полностью поддерживает продолжающиеся дипломатические усилия, направленные на полное выполнение Минских договоренностей как основы для стабильного политического решения конфликта на востоке Украины, уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнули в ЕС.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины.

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Также источники росСМИ утверждают, что инициатива о создании "Малороссии" шла не от Суркова, и вообще - Кремль якобы не в курсе. Позже это подтвердил пресс-секретарь Путина Песков.