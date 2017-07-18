Недостойно внимания: в Госдепе прокомментировали заявление Захарченко о "Малороссии"

В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность из-за заявлений боевиков о намерении создать "государство "малороссия" вместо независимой Украины, но не собираются "удостаивать" такие заявления боевиков большим вниманием.

Об этом на ежедневном брифинге в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт, который транслировался на сайте Госдепа.

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"Мы слышали, что так называемые сепаратисты - я обращаю внимание, что называю их так называемыми сепаратистами - хотят видеть новое государство, которое будет создано на месте Украины. Это является тем вопросом, который, безусловно, вызывает у нас обеспокоенность", - сказала Науэрт.

При этом она отметила, что, кроме этих слов, не хочет "удостаивать подобное (заявление - УНИАН) своим ответом".

Как сообщали российские СМИ, сегодня, 18 июля, главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко предложил "вместо" создать "переходное государство "малороссия". По словам Захарченко, "создание нового независимого государства поможет остановить конфликт на Донбассе".

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что заявление террориста свидетельствует о намерении президента РФ Владимира Путина возобновить продвижение военной агрессии вглубь Украины.

В свою очередь представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук отметил, что заявление Захарченко блокирует Минский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил обеспокоенность соответствующим заявлением Захарченко, и в этой связи призвал контролируемых Россией боевиков не ставить под угрозу выполнение Минских соглашений.

Федеральное правительство Германии осудило инициативу террориста, назвав такой шаг "полностью неприемлемым", и ожидает, что российские власти также осудят это заявление. Франция также призвала Россию осудить это заявление Захарченко.