Матиос объяснил, почему выступает за закрытие публичного доступа к е-декларациям 72 прокуроров

В интервью корреспонденту ТСН главный военный прокурор Анатолий Матиос объяснил, почему хочет, чтобы е-декларации о доходах его коллег были закрытыми для общества.

В частности, Матиос отметил, что его позиция заключается не в отказе от электронного декларирования, а в закрытии публичного доступа.

"Это не лишение обязанности, отказ от электронного декларирования. Это закрытие от публичного доступа. У нас в государстве больше 160 открытых реестров. Никто бы не догадался, что у меня дочка, если бы я не внес ее в декларацию. Теперь, забивая в реестры фамилию и имя ребенка, можно узнать, где он проживает, что на нем зарегистрировано, где работает. Там не все военные прокуроры. Военных прокуроров 670 человек. Я вынес постановление, совершенно обоснованно о запрете публикации в отношении 72 военных прокуроров, которые в том числе расследуют подрыв Шаповала. У нас война, люди добрые, зачем, чтобы можно было давить на человека?", - рассказал Матиос.

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Военный прокурор убежден, что семьям этих 72 прокуроров грозит опасность.

"У них самих есть оружие, а вот в их родных – нет. При этом НАЗК имеет доступ к их декларациям, помехи их проверке нет. Но тот, кто расследует дела и дает санкции на все эти действия, должен быть огражден", - считает Матиос.

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос выступает за закрытие деклараций лиц, которые ведут особо важные дела, или работают в сфере нацбезопасности.