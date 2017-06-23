Суд обязал СБУ показать Центру противодействия коррупции документы о своей "тайной" системе деклараций

Окружной административный суд Киева обязал Службу безопасности Украины предоставить Центру противодействия коррупции документы относительно создания внутренней системы деклараций в ведомстве.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня коллегия судей удовлетворила ходатайство Центра противодействия коррупции и обязала СБУ предоставить для ознакомления его представителям пакет документов по созданию и функционированию внутренней системы декларирования.

Суд постановил, что, несмотря на то, что данная информация имеет гриф "для служебного пользования", стороны процесса имеют право знакомиться с материалами дела, а следовательно суд, который руководствуется Конституцией Украины, Кодексом об административном судопроизводстве и международно-правовыми договорами, не может в своих решениях опираться на ведомственные инструкции.

Вместе с тем суд возложил ответственность на Центр противодействия коррупции по неразглашению полученных его представителями материалов с грифом "для служебного пользования".

Как заявила в комментарии УНИАН юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан, руководители СБУ являются публичными лицами и поэтому не имеют права не подавать или засекречивать свои декларации.

«Мы считаем, что принятие решения о создании системы внутренних деклараций может повлечь уголовную ответственность для должностного лица, поскольку на эту систему были выделены бюджетные средства, тогда как законом не предусмотрено создание каким-либо органом системы декларирования. Мы сегодня получили возможность ознакомиться с этими документами и даже делать с них копии. Мы будем обжаловать эти документы в суде в отдельном порядке, поскольку они незаконны», - подчеркнула Щербан.

Также она сообщила, что через 10 рабочих дней суд обнародует решение по иску Центра противодействия коррупции к Службе безопасности Украины.

Кроме того, Щербань напомнила, что на сегодняшний день ни один сотрудник СБУ не подал свою декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, кроме тех сотрудников, которые решили сменить место работы.

«Сотрудники СБУ почти все не подали декларации в НАПК, кроме тех, кто принимал участие в конкурсах на занятие должностей в других государственных органах. Но речь идет всего о 10-15 декларациях», - сказала юрист Центра противодействия коррупции.

Она подчеркнула, что руководство СБУ и, в частности, ее председатель Василий Грицак, подали свои декларации только во внутреннюю систему декларирования, однако учитывая закрытость этой системы никто этих деклараций не видел.

Как известно, Центр противодействия коррупции оспаривает в административном суде решение руководства СБУ о создании внутренней системы декларирования и засекречивания деклараций ее сотрудников, в первую очередь руководства.

Сегодня своим решением суд Киева обязал Службу безопасности Украины предоставить Центру противодействия коррупции документы по созданию внутренней системы деклараций в ведомстве.

Напомним, как говорится в расследовании программы "Схемы", руководитель Управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Сергей Конохов обладает рядом элитного имущества. Журналисты отмечают, что в 2015 году, согласно официальному реестру МВД, служащий пересел на внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 40 тысяч долларов. До этого он владел автомобилем Lexus LX 570, который сейчас на вторичном рынке стоит около 50 тысяч долларов.

Среди недвижимости главы экономического управления СБУ – квартира на 55 квадратных метров на улице Костельной в Киеве неподалеку от Майдана Незалежности, которую он приобрел в январе 2014 года.

Через год после покупки вышеуказанной квартиры – в 2015 году – руководитель экономического управления СБУ приобрел дом почти 300 квадратных метров в селе Юровка.

При этом зарплата работника СБУ даже на руководящей должности не превышает 30 тысяч гривен в месяц.