Матиос выступает за закрытие деклараций лиц, работающих в сфере нацбезопасности

Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос выступает за закрытие деклараций лиц, которые ведут особо важные дела, или работают в сфере нацбезопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Матиос заявил сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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«Как бы нас не хотели обвинить в том, что мы тянем ситуацию будто в советское прошлое. Это не так, мы просто хотим обеспечить нам возможность спокойно выполнять нашу работу. Мы не против декларирования, но у нас сейчас идут боевые действия, и это надо учитывать», - сказал он.

При этом Матиос отметил, что на временно оккупированных территориях против определенных украинских силовиков открыты так называемые «уголовные дела».

«А значит, есть опасность за их жизни», - подчеркнул он.

По словам главного военного прокурора, сейчас предложений по подготовке такого соответствующего законопроекта нет, но есть только предложения от различных правоохранительных структур, которые следует изучить и на базе этого подготовить соответствующий законопроект.

Продолжая тему, Матиос заверил: «Мы не против всеобщего декларирования, но мы за возможность технического закрытия в отношении отдельных лиц, которые важны для тех или иных процессов безопасности или осуществления правовых функций».

Главный военный прокурор подчеркнул, что, в частности, в военной прокуратуре работают 800 военных прокуроров, из которых 72 участвуют в важных делах. Следовательно, данные на этих лиц должны быть закрытыми, так как это делается в большинстве европейских стран.