Порошенко подал в Раду пакет законов об отмене е-декларирования антикоррупционных общественных организаций

Президент Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов «О внесении изменений в Налоговый кодекс» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи».

Читайте такжеВ е-декларировании нет смысла, если НАПК не выполняет своих обязанностей - глава Transparency InternationalКак сообщили в пресс-службе главы государства, накануне эти проекты были представлены во время встречи с представителями общественных организаций.

«Как мы и договаривались, законопроекты подготовлены, и я их вношу», - сказал Порошенко.

Президент также подчеркнул, что рассчитывает на поддержку этих документов парламентом в первом чтении еще на этой сессии. По его словам, замечания и предложения от общественных организаций можно будет внести при подготовке законопроекта ко второму чтению. Ряд замечаний, высказанных общественными организациями, были учтены по результатам встречи.

Глава государства также поблагодарил заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива за работу над проектами и многочисленные консультации, проведенные с международными партнерами, представителями стран «Большой семерки» и Европейского Союза. По его словам, в законопроектах был учтен европейский и североамериканский опыт в вопросах деятельности общественных организаций и их публичной отчетности.

Как отметил Шимкив, законопроектами предложена прозрачность общественных организаций и тех физических лиц - предпринимателей, кто получает напрямую средства доноров - международную техническую помощь. Он также подчеркнул, что публичную отчетность будут подавать все общественные организации без учета специализации и источников доходов. Однако отчеты будут касаться исключительно деятельности организаций и не будут содержать информации о собственности или любом имуществе этих организаций или их должностных лиц.

Шимкив отметил, что законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом «О предотвращении коррупции».

В свою очередь, исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин отметил, что общественные организации готовы приобщиться к доработке законопроекта между первым и вторым чтением.