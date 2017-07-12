Турчинов назвал часть нардепов соучастниками киберагрессии против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал депутатов Верховной Рады соучастниками киберагрессии против Украины из-за того, что они не включили в повестку дня законопроект о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

В частности, по словам Турчинова, многие предприятия и организации до сих пор полностью не оправились от масштабной кибератаки, случившейся 27 июня.

«Противодействие кибервойне, которая является составляющей частью гибридной агрессии РФ против нашей страны, требует мобилизации как соответствующих государственных структур, так и значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов», - заявил Турчинов.

Он добавил, что кибернетическим и информационным угрозам невозможно эффективно противодействовать без законодательного урегулирования многих вопросов в этой сфере.

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Секретарь СНБО отметил, что во вторник, 11 июля, проект закона "О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере» даже не был включен в повестку дня.

«Депутаты, которые работают несколько дней в месяц, видимо, очень устали, и со следующей недели уходят в несколькомесячный очередной отпуск. Вчера они даже не удосужились включить в повестку дня закон, имеющий ключевое значение для киберзащиты государства», - отметил Турчинов и добавил, что те депутаты, «которые не голосовали за защиту собственной страны, прикрывая свои деструктивные действия и бизнес-интересы пустым популизмом и демагогией, являются соучастниками киберагресии против Украины».

По его словам, со следующей недели до середины сентября парламентарии планируют разъехаться на отдых, «оставив страну открытой для новых кибератак и информационных провокаций».

«Кстати, у депутатов также нет времени рассмотреть во втором чтении закон № 2126 «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности», который уже несколько месяцев находится в ВР», - добавил секретарь СНБО.

Кроме того, он отметил, что большинство, «сформировавшееся из «Оппоблока» и популистских фракций парламента», отказалось также поддерживать и закон, который должен был поставить фильтр для получения украинских биометрических загранпаспортов коллаборационистами и агентами российских спецслужб, маскирующимися под людей-патриотов, которые находятся на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа пострадали от крупнейшей хакерской атаки с использованием вируса, который блокирует работу компьютерных систем на операционной системе Windows.

По данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполицию о блокировании компьютеров вирусом Petya.A, который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.

Председатель Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш 29 июня заявил, что следователи не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает на то, что не деньги были основным мотивом их действий.

Эксперты прогнозируют, что через 1-2 недели хакеры могут повторить подобную кибератаку на корпоративные сети украинских предприятий, которые используют операционную систему Linux.