Опубликована карта распространения вируса Petya.A: Украина подверглась самой масштабной атаке

Большинство случаев заражения компьютеров вирусом Petya.A пришлось на Украину. Об этом свидетельствуют данные компании ESET - разработчика антивирусного ПО.

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Как видно на инфографике компании, на Украину пришлось 75,24% заражений от общего количества в мире. На Германию - 9, 06%, на Польшу - 5,81%. Далее идет Сербия (2,87%), Греция (1,39%), Румыния (1,02%). На Россию же пришлось 0,8%.

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия подверглись массовой хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.

Вирус распространяется также в России, Англии, Индии и других странах Европы и Азии.