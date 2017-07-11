Не прикасайся ко мне

Вторничные выступления народных депутатов, которым не повезло стать объектами представлений Генеральной прокуратуры по снятию с них депутатской неприкосновенности, а также слова их коллег, зафиксировали ключевую вещь: господа слуги народа, в большинстве своем, панически боятся остаться без этой самой неприкосновенности.

И сколько бы они не уверяли избирателей в том, что перед законом все равны, и что неприкосновенность не является для них, ее носителей, самоцелью – но сами же доказали во вторник, что эти реляции – ложь.

Дрожащие от волнения голоса, отчаянные попытки симулировать «праведный гнев», патетические чтения стихов, игра в «сам дурак» со встречными обвинениями в адрес генпрокурора Луценко (и даже свечи, возожженные в храмах за его здоровье), погружение в проблемы лактации депутатских жен, исследование коммерческой привлекательности бизнеса по торговле новогодними елочками, личность адвоката подозреваемых в злоупотреблениях – роль которого исполнял ранее озвучивавший на видео прайс на свои депутатские запросы Мосийчук, и даже выглядящее совсем уж низкой спекуляцией в таких обстоятельствах «Слава Украине!» – этот день позора украинского парламента, без сомнения, войдет в историю.

Украинская Верховная Рада доказала во вторник – и словами своих членов, и их голосованиями, - что в ней нет 226 народных депутатов. Просто потому, что эпитет «народный» катастрофически не уместен по отношению к персонажам, чей мерзкий кукольный театр избиратели имели неудовольствие наблюдать в прямом эфире в течение нескольких часов. Просто потому, что депутаты многократно сами констатировали: создали (или недореформировали) такую страну, где «могут прийти к каждому», и где «по каждому колокол звонит» - и именно они, депутаты, в этой части реалий украинской жизни с народом-то наравне быть и не хотят.

…Пожалуй, так часто, как в этот день, призывы отменить пресловутую неприкосновенность для всех депутатов разом давно не звучали в стенах ВР. С сожалением констатируем – одной лишь отмены неприкосновенности уже давно недостаточно. Для того, чтобы в украинский парламентаризм как такой вновь хоть когда-нибудь смогли поверить и международные партнеры, и избиратели – нужно другое, популярное пару лет назад, слово: люстрация.

Она катастрофически нужна Раде как единственный доступный инструмент очищения.

Ведь нищие люди все равно будут голосовать за гречку и безответственных популистов, давая им иллюзию права прикрываться на трибуне своими избирателями и воровать у этих избирателей – уже не иллюзорно, а вполне реально – деньги и будущее.

Только законодательный запрет людям, уже отработавшим несколько сроков в качестве патентованного кнопкодава, участвовать в выборах – мог бы дать надежду на то, что лет через десять – не меньше – у Украины появится адекватный законодательный орган.

Но, разумеется, бизнесмены с мандатами не смогут сами себя лишить куска хлеба. Они будут и далее множить свои грехи и богатства необъяснимого происхождения, защищаясь неприкосновенностью и покрывая себе подобных.

Поэтому, украинским телезрителям придется еще не раз лицезреть этот жгучий парламентский позор.

До тех пор, пока прокуратура окончательно не утратит антикоррупционный кураж и не прекратит попытки отправить хотя бы нескольких небожителей украинского криминализированного политического Олимпа за решетку.

А, когда это произойдет, страна вернется в ноябрь 2013 года.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН