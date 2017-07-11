ВР не сняла депутатскую неприкосновенность с Лозового

Верховная Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности заместителя председателя фракции Радикальной партии Андрея Лозового.

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку соответствующего представления Генпрокуратуры проголосовали только 177 народных депутатов из 267, зарегистрированных в сессионном зале.

От фракций "Оппозиционный блок", Радикальной партии, групп "Воля народа" и "Видродження" ни один из депутатов не поддержал представление.

Как сообщал УНИАН, ГПУ подозревает депутата Лозового в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,7 млн грн.

По словам Луценко, по результатам проверок, проведенных Специальной антикоррупционной прокуратурой и Государственной фискальной службой, Лозовой в своей электронной декларации не указал имущество стоимостью более 8,5 млн грн. По оценкам ГФС, в результате в бюджет Лозовым не был уплачен 1 млн 717 тыс. 221 грн и военный сбор в сумме 129 тыс. 329 грн.

5 июля регламентный комитет ВР назвал представление ГПУ на Лозового недостаточно обоснованным и направил его Парубию.