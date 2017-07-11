Рада отказалась лишить Дейдея депутатской неприкосновенности
17:00, 11 июля 2017Политика
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В поддержку представления проголосовали 192 народных депутата из 295 зарегистрированных в зале.
Дейдею оставили неприкосновенность / Фото nfront.org.ua
Верховная Рада Украины не смогла дать согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея.
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Как передает корреспондент УНИАН, в поддержку представления проголосовали 192 народных депутата из 295 зарегистрированных в сессионном зале.
При этом ни одного голоса "за" не дали фракция "Оппозиционный блок", группы "Видродження" и "Воля народа", а от фракции Радикальной партии только один депутат поддержал это представление.
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