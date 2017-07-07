На заседании Совета Россия - НАТО 13 июля обсудят ситуацию в Украине

Заседание Совета Россия - НАТО, на котором будет обсуждаться ситуация в Украине, состоится 13 июля. Об этом в эксклюзивном интервью агентству УНИАН в Брюсселе сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Заседание Совета Россия - НАТО состоится на следующей неделе, 13 июля. Мы будем среди прочих вопросов говорить об Украине», - сказал он.

Генсек Альянса отметил, что в НАТО верят в так называемый «двойной подход к России».

«Россия - наш самый большой сосед, мы не можем изолировать Россию. Поэтому мы верим в сдерживание, оборону и предусматриваемый подход, но в то же время в открытые каналы для политического диалога, так как в долгосрочной перспективе нам нужны более конструктивные отношения и сотрудничество с Россией», - сказал Столтенберг.

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По его словам, «политическое разрешение кризиса в Украине требует политического диалога с Россией».

Ранее Столтенберг заявлял, что в НАТО хотят получить от РФ информацию о предстоящих широкомасштабных учениях "Запад-2017".

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси «Запад-2017» запланировано провести 14-20 сентября. По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины готовит меры на случай возникновения угроз безопасности стране во время этих учений.