Курс на вступление в НАТО: Порошенко подписал закон об углублении Украиной сотрудничества с альянсом

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об углублении Украиной сотрудничества с Организацией Североатлантического договора (НАТО) с целью получения членства в Альянсе.Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Отныне курс Украины на вступление в НАТО четко определен как один из ключевых факторов государственной политики Украины", - заявил президент.

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"Подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", который одним из приоритетов национальных интересов государства определяет членство в Альянсе", - подчеркнул Порошенко.

"Впереди - активная работа по реформированию сектора безопасности и оборонного сектора, что позволит нам достичь критериев членства", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)». Законом предусмотрено, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с НАТО с целью приобретения членства в этой организации. За это решение проголосовали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция «Оппозиционный блок».