ГПУ допросила Садового как свидетеля в деле о незаконном отчуждении земли

Следователи Генеральной прокуратуры допросили мэра Львова Андрея Садового в качестве свидетеля в уголовном производстве о незаконном отчуждении земли львовской общины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в комментарии журналистам.

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"Садовый был сегодня вызван в качестве свидетеля по делу незаконного отчуждения земли у львовской общины. В качестве свидетеля он был допрошен, и в ближайшее время следствие планирует выйти на подозрения, если эти подозрения будут касаться должностных лиц, то, конечно, следствие будет передано Специализированной антикоррупционной прокуратуре и НАБУ", - сказал Луценко.

Когда Луценко давал этот комментарий, то рядом с ним стоял прокурор САП Назар Холодницкий, который после этих слов удивленно сказал: "Да?"

Луценко отметил, что "в последнее время проникся вашей борьбой за подследственность".

В свою очередь Холодницкий сказал: "Но не до конца, Юрий Витальевич".

Луценко добавил, что целесообразно было бы создать прокурорскую рабочую группу для расследования такого дела.

"Когда мы работаем вместе, то исчезают вопросы противостояния различных структур, и тогда мы выходим на общий результат, который совместно защищаем", - сказал он.

Луценко в очередной раз подчеркнул, что в данном случае "речь идет пока о допросе свидетеля". При этом он добавил, что больше информации с демонстрацией документов готов предоставить завтра.

Как сообщал УНИАН, Садовый сегодня утром заявил, что идет на допрос в ГПУ по делу "Государство против индустриального парка во Львове".

Городской голова отмечал, что в вопросе создания и работы индустриального парка власти Львова сотрудничает с компанией СТР, которая победила на международном конкурсе по управлению будущим индустриальным парком в промзоне "Рясне-2" и является одним из крупнейших девелоперов Европы.