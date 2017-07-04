Садового вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Генпрокуратура вызвала на допрос мэра Львова Андрея Садового по делу о выделении земли под индустриальный парк "Рясне-2". Об этом Садовый написал на своей странице в Facebook.

"В 10:30 иду на допрос в Генпрокуратуру (ул.Петлюры 7/9). Дело "Государство Украина против индустриального парка во Львове… История продолжается уже около года и я удивляюсь терпению инвесторов, которые до сих пор не развернулись и не хлопнули дверью", - написал Садовый.

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Отметим, что в конце 2016 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что ведомство совместно с Национальной полицией Украины осуществляет досудебное расследование в рамках уголовного производства относительно возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц Львовского горсовета, которые привели к убыткам государства в особо крупных размерах, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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Досудебное расследование установило, что должностные лица Львовского горсовета, злоупотребляя служебным положением, заключили с предприятием договор купли-продажи земельного участка по цене 52 млн грн, несмотря на то, что нормативная денежная оценка такой земли составляла 140 млн грн.