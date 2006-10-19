Кто займет вакантные посты министров

Большинство политологов прогнозируют, что новыми министрами будут представители антикризисной коалиции

Как сообщили УНИАН в Центре исследования политических ценностей, об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследований политических ценностей, который обратился к политическим экспертам с вопросом: «Кто придет на смену министрам, которые подали в отставку?”.

Так, эксперт политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Александр ЛИТВИНЕНКО считает, что новыми министрами будут представители антикризисной коалиции. Он не исключает, что “туда будет поставлен человек от левых партнеров антикризисной коалиции, возможно, от социалистов, а возможно, даже и от коммунистов ”.

В свою очередь директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ убежден, что “будет попытка перед назначением новых министров посоветоваться с Президентом относительно кандидатур”. По его мнению, не исключено, что некоторые из тех людей, которые подали свои заявления на увольнение, могут вернуться в правительство при согласии Президента и премьер-министра при условии, что они приостановят свое членство в «Нашей Украине».

Директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО также считает, что, «скорее всего, на смену этим министрам придут представители фракций, которые формируют большинство в Верховной Раде”.

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ прогнозирует три варианта дальнейшего развития событий: первый - все 5 пропрезидентских министров остаются в своих должностях; второй - ротация министров, но квота будет оставаться за Президентом, третий - отставка происходит и “регионалы” (плюс союзные им социалисты) заполняют министерства своими представителями.