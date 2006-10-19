Бессмертный тоже может уйти в отставку

Лидер “Нашей Украины” Роман БЕССМЕРТНЫЙ подаст в отставку, если съезд партии 21 октября проголосует за вхождение “Нашей Украины” в широкую коалицию.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов об обсуждении на съезде партии возможности возвращения к переговорному процессу, сообщается на сайте “Нашей Украины”.

"Мне хочется перефразировать слова классика украинской политики о том, что Верховная Рада может все. Съезд партии может все, и он может принять решение - то, какое он может принять, - отметил он. - Если это состоится, то это означает, что руководящие органы партии не справились с поставленной перед ними задачей. Я точно так при таких условиях должен уйти в отставку", - отметил он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ добавил, что "выполнял волю политического блока, волю партии".

“Наша Украина” договаривалась не с “бандитами”, а с политической силой, которую избрал украинский народ”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, отвечая на вопрос о консультациях “нашеукраинцев” и “регионалов”.

“Мы пытались достичь договоренностей с Партией регионов ради единства Украины и благополучия нации, а война с избранниками народа – это не выход из ситуации”, - отметил он.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, представителям политических сил не хватило терпения и здравого смысла для того, чтобы завершить диалог.

“Я могу только сожалеть, что диалог ничем не закончился и идея национального единства сегодня не утвердилась в Украине”, - отметил он.

“Универсал не выполнен, “Наша Украина” - в оппозиции”, - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ.