III Международный форум «Защита прав потребителей: современные подходы в ЕС и в Украине»

11 марта в 11.00 в помещении гостиницы “Русь” (Киев, ул. Госпитальная, 4) совместный проект ЕС и ПРООН «Общество потребителей и общественные объединения» откроет III Международный форум, посвященный защите прав потребителей в Украине и мире.

Форум будет проходить 11-13 марта. На нем будут обсуждаться вопросы эффективности системы защиты прав потребителей в Украине, деятельность международных проектов в сфере защиты прав потребителей. Также будут презентованы результаты внедрения новейших потребительских образовательных программ и запланированных потребительских инициатив и акций. Представители международных потребительских организаций представят европейский опыт и перспективы развития потребительского движения в Украине и в мире.

В форуме примут участие высокие гости из представительства Европейской комиссии в Украине, Программы развития ООН, представители Госпотребстандарта Украины, Министерства экономики Украины, Министерства образования и науки Украины, активисты общественных потребительских и правозащитных организаций, международные проекты и фонды. Также международные эксперты из организаций Штифтунг Варентест (Stiftung Warentest) Берлин, Консьюмерз Интернэшнл (Consumers International) Лондон и др.

В день открытия форума - 11 марта, время общения с прессой - с 12.30 до 13.30

13 марта во время форума состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса по потребительской журналистике «Правда для людей», которая завершится мастер классом по потребительскому журналистскому и телевизионному мастерству с известными медиа-тренерами. Начало церемонии награждения в 11.30.

Приглашаются журналисты специализированных и общих изданий, редакторы соответствующих рубрик газет и журналов, радио и тележурналисты.

Регистрация на пресс-брифинг 11 марта, на церемонию награждения и мастерские классы 13 марта – по телефону (044) 253-67-05.

Контактное лицо: эксперт по мониторингу и информации Мария САВЧЕНКО.

Электронная почта: maria.savchenko@undp.org.ua