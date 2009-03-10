Ющенко в СБУ поймал исторический момент и нашел голубую кровь нации
Президент представил Наливайченко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО представил новоназначенного председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО членам коллегии спецслужбы.
Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось во время заседания коллегии СБУ в Киеве.
«Для меня большая роль, миссия, чтобы в рамках сегодняшней встречи представить нового председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО», - сказал В.ЮЩЕНКО, назвав это событие знаковым историческим моментом.
В связи с этим Президент отметил, что в СБУ всегда работали, и работают наибольшие патриоты, и прибавил, что он лично очень высоко оценивает профессиональные и моральные качества В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Я отдаю себе отчет, что передо мной сидит «голубая кровь» нации», - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к представителям руководящего состава СБУ.
Говоря об актуальных приоритетных заданиях, стоящих перед спецслужбой на современном этапе, Президент отметил деятельность работников СБУ в обеспечении суверенитета, территориальной целостности Украины. В связи с этим В.ЮЩЕНКО высказал требование к СБУ решительно противодействовать проявлениям экстремизма, сепаратизма, ксенофобии и расизма.
Отдельно глава государства отметил деятельность СБУ в продвижении Украины к европейской системе безопасности, а также обеспечении экономической безопасности государства в условиях мирового кризиса.
Как сообщал УНИАН, 6 марта Верховная Рада Украины по представлению Президента назначила В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.
До этого назначения В.НАЛИВАЙЧЕНКО исполнял обязанности председателя СБУ с декабря 2006 года.