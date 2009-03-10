Ющенко в СБУ поймал исторический момент и нашел голубую кровь нации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО представил новоназначенного председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО членам коллегии спецслужбы.

Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось во время заседания коллегии СБУ в Киеве.

«Для меня большая роль, миссия, чтобы в рамках сегодняшней встречи представить нового председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО», - сказал В.ЮЩЕНКО, назвав это событие знаковым историческим моментом.

В связи с этим Президент отметил, что в СБУ всегда работали, и работают наибольшие патриоты, и прибавил, что он лично очень высоко оценивает профессиональные и моральные качества В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Я отдаю себе отчет, что передо мной сидит «голубая кровь» нации», - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к представителям руководящего состава СБУ.

Говоря об актуальных приоритетных заданиях, стоящих перед спецслужбой на современном этапе, Президент отметил деятельность работников СБУ в обеспечении суверенитета, территориальной целостности Украины. В связи с этим В.ЮЩЕНКО высказал требование к СБУ решительно противодействовать проявлениям экстремизма, сепаратизма, ксенофобии и расизма.

Отдельно глава государства отметил деятельность СБУ в продвижении Украины к европейской системе безопасности, а также обеспечении экономической безопасности государства в условиях мирового кризиса.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Верховная Рада Украины по представлению Президента назначила В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.

До этого назначения В.НАЛИВАЙЧЕНКО исполнял обязанности председателя СБУ с декабря 2006 года.