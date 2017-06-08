В МИД изменили позицию, назвав взрыв возле посольства США преступными действиями вместо теракта

Министерство иностранных дел Украины изменило позицию, назвав взрыв возле посольства США преступными действиями вместо теракта.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает преступные действия, связанные со взрывом на территории Посольства США в Украине», - подчеркнули украинские дипломаты.

«Упомянутые действия являются абсолютно недопустимыми и требуют проведения скорейшего тщательного расследования этого преступления, его соответствующей квалификации и самого строгого наказания виновных», - говорится в сообщении.

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«Насилию или запугиванию в любой форме не может быть никакого оправдания», - добавили в МИД.

«Украина подтверждает свою ответственность в соответствии с международными нормами по безопасности иностранных дипломатических миссий и представительств и принимать все необходимые усилия для предотвращения подобных инцидентов в будущем», - подытожили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца заявила, что МИД осуждает теракт на территории Посольства США в Киеве, где в ночь на 8 июня произошел взрыв.