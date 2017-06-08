МИД осудил теракт на территории посольства США в Киеве

Министерство иностранных дел (МИД) осудило террористический акт, совершенный на территории посольства СШАмерики в Киеве.

Читайте такжеВзрыв на территории посольства США в Киеве: за расследование возьмется СБУОб этом в "Tвиттере" сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца. "Решительно осуждаем террористический акт на территории Посольства США в Киеве, который мог нанести вред жизни и здоровью сотрудников диппредставительства", - написала она.

Беца добавила, что правоохранительные органы осуществляют все меры для расследования преступления. Кроме того, по ее словам, принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 июня в Киеве на территории посольства США произошел взрыв. Правоохранители выяснили, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.