Канада рассматривает передачу Украине оружия после подписания оборонного договора в апреле – посол

Посол Канады в Украине Роман Ващук намекнул, что предоставление Украине оружия рассматривается после подписания оборонного соглашения в апреле этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в рамках мероприятия по случаю 150-летия Канады.

Посол ответил на вопрос, предусматривается ли возможность предоставления Украине оружия.

"Это вопрос, который рассматривается теперь после подписания соглашения о военном сотрудничестве. Это произошло в апреле", - сказал Ващук.

Он добавил, что этот вопрос зависит от двусторонних переговоров.

Также он прокомментировал недавнее представление министром обороны Канады новой оборонной политики страны.

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"Это пока представление новой оборонной политики. Я могу только сказать, что это нам даст больше инструментов для военного сотрудничества с разными странами", - сказал Ващук.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля министры обороны Украины Степан Полторак и Канады Харджит Сингх Сейджан подписали оборонительное соглашение.

Соглашение должно закрепить военное партнерство между двумя странами и создать законодательное поле для более плотного сотрудничества между вооруженными силами.

«5 приоритетных направлений сотрудничества: оборонительные разработки и производство, материальное обеспечение, логистика, оборонная политика, военное образование», - сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Twitter.