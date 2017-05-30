"Первых трех - расстрелять": Аваков пошутил о "наказании" полицейским в случае ДТП на новых электрокарах

Первым трем украинским полицейским, которые попадут в ДТП на новых электрокарах Mitsubishi Outlander PHEV, грозит расстрел.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала "112 Украина".

"Учитывая стоимость этих машин и особенно их специфику, мы перед тем, как их дать, сначала заставим полицейских трижды пройти экзамен, потом показать, как они умеют водить электромобиль. И мы договорились первых трех расстрелять, кто попадет в аварию", - пошутил он.

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Глава МВД акцентировал внимание на экологической и технической специфике данных транспортных средств, которые поступают в распоряжение полиции Киевской области (15 машин на регион).

Как сообщал УНИАН, ранее в центре столицы новые автомобили с экологическими двигателями Mitsubishi Outlander PHEV, которые были переданы Украине Японией в рамках Киотского протокола, устроили световое шоу.