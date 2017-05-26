В Киеве полицейские устроили световое шоу на новых автомобилях (фото, видео)

В центре столицы новые автомобили с экологическими двигателями Mitsubishi Outlander PHEV, которые были переданы Украине Японией в рамках Киотского протокола, устроили световое шоу, сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

635 новых автомобилей будут направлены в региональные подразделения полиции. Их распределят между региональными органами полиции для нужд патрульной полиции, групп быстрого реагирования, подразделений превенции и взрывотехников.