Рада сегодня рассмотрит законопроект о кибербезопасности Украины (прямая трансляция)

Сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины, а также вопрос о включении в повестку дня сессии законопроектов по конституционному производству и жалобе.

Как передает корреспондент УНИАН, также планируется включить в повестку дня работы парламента на сегодня и принять решение по законопроекту, направленному на соотношение предметов ведения комитетов Верховной Рады по сферам деятельности министерств.

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Депутаты также рассмотрят вопрос о назначении представителей парламента в состав комиссии по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Включить в повестку дня сессии также планируется, в частности, законопроект об усовершенствовании работы Национального агентства по предупреждению коррупции и вопрос об отмене перерыва в утреннем заседании парламента.