Нардепы снова не захотели отменять перерыв в утреннем заседании

Верховная Рада Украины снова не включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменения в статью 19 Регламента парламента (№6281).

Как передает корреспондент УНИАН, за включение этого законопроекта проголосовали только 184 народных депутата из 362 зарегистрированных в сессионном зале.

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Как сообщал УНИАН, данным законопроектом предлагается отменить получасовой перерыв, который, согласно Регламенту, продолжается с 12.00 до 12.30 во время утреннего заседания на пленарной неделе во вторник, среду и четверг.

Законопроект в начале апреля уже выносили на голосование, но после двух попыток он так и не был принят Верховной Радой.

Спикер парламента Андрей Парубий отмечал, что проведение перерыва в утреннем заседании занимает не только те 30 минут, которые собственно предусмотрены (с 12.00 до 12.30), но и больше времени – из-за не слишком активного сбора депутатов в зале после перерыва.