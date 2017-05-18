Нардепы снова не захотели отменять перерыв в утреннем заседании
ВР снова не включила в повестку дня законопроект об отмене перерыва в утреннем заседании.
Верховная Рада Украины снова не включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменения в статью 19 Регламента парламента (№6281).
Как передает корреспондент УНИАН, за включение этого законопроекта проголосовали только 184 народных депутата из 362 зарегистрированных в сессионном зале.
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Как сообщал УНИАН, данным законопроектом предлагается отменить получасовой перерыв, который, согласно Регламенту, продолжается с 12.00 до 12.30 во время утреннего заседания на пленарной неделе во вторник, среду и четверг.
Законопроект в начале апреля уже выносили на голосование, но после двух попыток он так и не был принят Верховной Радой.
Спикер парламента Андрей Парубий отмечал, что проведение перерыва в утреннем заседании занимает не только те 30 минут, которые собственно предусмотрены (с 12.00 до 12.30), но и больше времени – из-за не слишком активного сбора депутатов в зале после перерыва.