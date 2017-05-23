Валентин Резниченко: 2017 год на Днепропетровщине пройдет под знаком масштабного ремонта дорог

2017 год в Днепропетровской области пройдет под знаком масштабного ремонта дорог. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

В частности, на сегодняшний день активно идет капитальный ремонт трасс Днепр-Павлоград-Донецк, Днепр-Запорожье, Знаменка - Луганск -Изварино, также вскоре начнется капремонт трассы Днепр-Кривой Рог-Николаев. Капитальный ремонт трассы Днепр – Кривой Рог – Николаев будет выполнен с помощью двух современных мобильных асфальтобетонных заводов Marini итальянского производства.

«Компания-подрядчик уже завезла оборудование в область. Это абсолютно новые заводы высокого качества. Именно на капремонт трасс государственного значения, которые наиболее загружены, нужны такие современные заводы. Производительность вчетверо выше обычного - 2 тыс. тон за дневную смену против 500 тонн от стандартного облавтодоровского. На данный момент, заводысмонтированы и запущены, один - ближе к Кривому Рогу, а второй - к Днепру. Все уже готово, очень скоро начинаем работать», - отметил Резниченко.

Ранее советник председателя ОГА Юрий Голик отмечал, что итальянские асфальтобетонные заводы были растаможены на Днепропетровской таможне. В соответствии с действующим законодательством 50% средств от перевыполнения плана таможни пойдет на ремонт дорог государственного значения. Согласно прогнозам, эта сумма составит 250 млн. гривен в год.

Кроме того, на Днепропетровщине продолжается ремонт коммунальных дорог, находящихся в населенных пунктах, средства для которого по закону выделяются из областного бюджета. В частности, как сообщал, ИА «МОСТ-ДНЕПР», капитальный ремонт ведется на коммунальных дорогах в Павлоградском, Синельниковском и Солонянском районах.

«В приоритете - социально важные дороги, ведущие к больницам, школам и детсадам. Все работы финансируютсяиз областного бюджета. Поэтому главная задача, которуюкоманда ДнепрОГА ставит перед подрядчиками, - качество. В этом году уже отремонтировали шесть дорог. На 16-ти работы еще продолжаются», - отметил Валентин Резниченко.

По словам Резниченко, масштабный ремонт дорог в области является одним из реальных результатов процесса децентрализации.

«Мы реализуем инициативы Президента Петра Порошенко, касающиеся процессов децентрализации в государстве, демонстрируя на конкретных делах насколько расширились возможности для развития инфраструктуры местных общинв нашем регионе», - отметил Валентин Резниченко.