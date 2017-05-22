Нардеп: В США вышел репортаж о Медведчуке как друге Путина

Председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко призывает власти и правоохранителей дать оценку деятельности лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука и, в частности, целесообразности привлечения его к освобождению пленных.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

“Сегодня на одном из ведущих американских телеканалов вышел 15-минутный репортаж о Медведчуке как друге Путина, о его негативной роли в заключении Стуса, который там погиб, и также о том, как Медведчук влияет на переговоры сейчас (вероятно, речь идет о Минских переговорах - УНИАН)”, - сообщила она.

Гопко отметила, что у нее есть вопросы к правоохранительным органам по поводу того, “неужели нет двойного паспорта (речь идет о Медведчуке - УНИАН), и действительно этот человек, который причастен ко многим антиукраинским действиям и пропагандирует «русский мир», является достойным представителем в освобождении наших пленных”.