Сегодня в Минске обсудят освобождение заложников

В понедельник в Минске состоится встреча представителей Трехсторонней контактной группы, где должны обсудить дальнейшие шаги по освобождению заложников.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.

«15 мая важная встреча в Минске, где должны подвести итоги верификации и двигаться дальше в вопросе освобождения заложников», - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая Геращенко заявила о завершении процесса верификации лиц, которые совершили преступления против Украины, но которых можно помиловать, ради освобождения пленных украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях.

По ее словам, в списке тех, кого требуют освободить представители ОРДЛО, есть несколько человек, которые категорически отказываются ехать на оккупированные территории.

Геращенко заверила, что «мы делаем все, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников».

«Украинская сторона будет ставить вопрос освобождения, и в этом контексте отчет о верификации как приоритетное на гуманитарной подгруппе и на ТКН 15 мая, и надеемся, это будет способствовать согласованию окончательных списков и даты освобождения заложников», - подчеркнула она.