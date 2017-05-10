ГПУ начала расследование сотрудничества полиции с "титушками", которые напали на участников АТО в Днепре 9 мая

В Днепре привлекут к уголовной ответственности "титушек", которые напали на участников АТО во время массовых мероприятий 9 мая. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в своем Facebook.

Луценко заявил, что идентифицировано восемь нападавших, их задержали правоохранители. Также он отметил, что следствие работает, чтобы «установить организатора и источник финансирования титушек».

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Кроме того, ГПУ начала расследование сотрудничества полиции с «титушками».

«Вчера 8 идентифицированных титушек, которые напали на участников АТО, были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности. Следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования титушок. Также проводится расследование позорного сотрудничества работников Нацполиции с титушками. За это будут отвечать», - написал он.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО и охраной и полицией возникли столкновения.

Полиция применила дубинки, пострадало несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь. Как пояснили правоохранители, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали. Также несколько ветеранов АТО остановила колонну "Оппозиционного блока", шедшей также к монументу Славы с синими шариками.

Здесь возникла стычка между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. Всего в отделы полиции было доставлено 15 человек. Травмированы 14 человек – 8 участников мероприятия и 6 полицейских.