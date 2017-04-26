Прокуратура подозревает пятерых крымских чиновников в государственной измене

В прокуратуру Автономной Республики Крым на 27 и 28 апреля вызывают пятерых крымских чиновников, которым объявлено подозрение в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках вышеуказанных уголовных производств в отношении указанных лиц собрано достаточно доказательств для изменения ранее сообщенного подозрения, в связи с изложенным во исполнение положений ст. 297 – 5 УПК Украины предлагается следующим подозреваемым: Удовиной А.М., Косареву В.Е., Бабенко Г.О., Литовченко Г.И. и Рябкову О.П. прибыть вместе со своими защитниками в прокуратуру Автономной Республики Крым (г. Киев, ул. Деловая, 24, первый этаж) в период с 27 апреля по 28 апреля 2017 (с 9:00 до 18:00) для проведения указанного процессуального действия», - говорится в сообщении.

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В прокуратуре напомнили, что согласно ч. 1 ст. 290 УПК Украины, признав собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительных акта, прокурор или следователь по его поручению обязан сообщить подозреваемому, его защитнику об окончании досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования.

«На основании вышеизложенного сообщаем, что по указанным уголовным производствам собраны все необходимые доказательства для составления обвинительных актов», - подчеркнули в ведомстве.

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Справка УНИАН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».