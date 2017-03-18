Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении в госизмене 136 депутатам

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, в суд переданы обвинительные акты в отношении 16 лиц, а также в 17 уголовных процессах получено разрешение суда на проведение специального досудебного расследования.

«В ближайшее время обвинительные акты в указанных уголовных производствах будут направлены в суд. В то же время, следователями устанавливается полный круг лиц, причастных к фактическому проведению так называемого «референдума» на полуострове, что в свою очередь привело к его временной оккупации», - говорится в сообщении.

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В прокуратуре напомнили, что в помещении Верховного Совета АР Крым 6 марта 2014 года в нарушение действующего законодательства Украины депутатами Верховного Совета АР Крым принято незаконное постановление «О проведении общекрымского референдума» с определением даты такого волеизъявления.

Согласно указанному постановлению 16 марта 2014 года был проведен незаконный референдум, результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

*** Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против России.