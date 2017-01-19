Порошенко убежден, что Крым вернется в состав Украины

Об этом глава государства заявил в интервью агентству Reuters.

По его словам, Украина использует механизм международных судов и международной юстиции.

Порошенко напомнил, что недавно был подан очередной иск к РФ в Международный суд ООН в связи с нарушением ею международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.

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На вопрос, вернет ли Украина когда-нибудь себе Крым, Порошенко сказал: "Я не сомневаюсь. Это украинская территория, украинский народ. Это (незаконная аннексия России – УНИАН) было грубым нарушением международного права".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко планирует встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в следующем месяце.