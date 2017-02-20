Крым неизбежно вернется в Украину, но не при Путине – бывший советник президента РФ

12:51, 20 февраля 2017
Политика
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И Донбасс, и Крым являются оккупированными территориями. Их возвращение в Украину неизбежно.

Фотоиллюстрация / REUTERS

Такое мнение высказал российский экономист, бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов, пишет Апостроф.

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"Единственное, что мы знаем точно, это то, что эти территории (Крым и оккупированные территории Донбасса – УНИАН) вернутся в состав Украины. После 1945 года принцип нерушимости международных границ и суверенитета стал одним из основополагающих принципов международного права, в Европе точно. Чего мы пока не знаем, когда это произойдет, при каких условиях, какая конкретная схема или модель будет использована. Мы знаем и другие примеры из истории. Оккупация Восточного Тимора Индонезией длилась 20 с лишним лет. А затем индонезийские войска были выведены, и Восточный Тимор стал независимым. Кувейт был оккупирован иракскими войсками и аннексирован. А через семь месяцев иракские войска оттуда ушли, и Кувейт восстановил свою независимость", - пояснил свою точку зрения Илларионов.

В то же время он добавил, что произойдет это, скорее всего, не при президентстве Путина.

Напомним, Илларионов также пояснил, почему президент РФ Владимир Путин не начал полномасштабные военные действия против Украины.

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Теги: #Крым#Украина#аннексия