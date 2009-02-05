Для голосования об отставке КМУ пока не зарегистрировался ни один регионал
15:50, 05 февраля 2009Политика
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...и даже не подошел к столу
Депутаты фракции Партии регионов пока не зарегистрировались для голосования по проекту постановления об ответственности правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время ни один из депутатов фракции Партии регионов не подошел к месту регистрации.
Как ранее сообщал УНИАН, в настоящее время лидеры фракций проводят консультации при участии председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.
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