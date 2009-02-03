Регионалы боятся, что Ющенко в четверг уедет в командировку

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ предлагает Председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ встретиться сегодня с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и пригласить его на четверг в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал на заседании парламента.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что необходимо, «возможно, даже сегодня» провести такую встречу. По его словам, В.ЮЩЕНКО должен знать о решении парламента о заслушивании в четверг вопроса об экономической ситуации в государстве и действиях органов власти в период кризиса.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что Президент Украины должен быть проинформирован об этом, чтобы он не уехал «в очередную командировку». По его словам, «ситуация в государстве требует присутствия Президента здесь (речь идет о сессионном зале парламента – УНИАН)».