Порошенко пообещал работать над ускорением окончательного решения по "безвизу"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о том, что будет работать с лидерами европейских стран относительно ускорения окончательного решения о предоставлении Украине «безвиза».

Об этом говорится в обращении президента по поводу решения Европейского парламента о предоставлении безвизового режима для граждан Украины.

Глава государства напомнил, что Европейский парламент проголосовал за предоставление гражданам Украины права безвизовых поездок в страны Евросоюза.

По его словам, мощную поддержку в этом вопросе оказало подавляющее большинство политических сил, кроме маргинальных пророссийских, пропутинских партий. Как отметил Порошенко, 521 евродепутат твердо выразил свою полную поддержку Украине.

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«Глубоко благодарен президенту Европарламента, докладчикам Европарламента по украинскому вопросу, делегации по связям с Украиной, группе «Друзья Украины в Европарламенте» и всем евродепутатам за их личные усилия для реализации важного для каждого украинца цели», - подчеркнул глава государства.

Порошенко также выразил благодарность украинским дипломатам, народным депутатам, общественным организациям, которые вместе продвигали этот процесс.

«Поклон славным украинским воинам, которые в борьбе с российским агрессором защищают не только территориальную целостность и европейский выбор Украины, но и всю систему ценностей Старого света», - сказал он.

«Я искренне поздравляю всех с успешным голосованием в Европейском парламенте. Теперь слово за Советом Европейского Союза. Его положительного решения мы ожидаем в ближайшие недели. В постоянном контакте с лидерами европейских стран работаю над тем, чтобы это произошло как можно скорее», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.