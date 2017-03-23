Экс-депутат Госдумы РФ Вороненков накануне убийства вспоминал о призывах в РФ убить его

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, которого сегодня застрелили в центре Киева, накануне в интервью упоминал о призывах относительно его убийства, которые звучали в России.

Предсмертное интервью было обнародовано изданием "Гордон" сегодня, в день убийства.

Вороненков заявлял, что ему не были нужны никакие гарантии безопасности, поскольку в Украине, в отличие от других стран постсоветского пространства, работают демократические законы. При этом он рассказал о призывах относительно его убийства, которые звучали на российских центральных телеканалах.

«...на российских центральных телеканалах уже вовсю кричат: мол, нужно обменять Вороненкова на Сущенко, а если не получится – убить, как Бандеру. Люди в России сошли с ума, они не здоровы», – сказал Вороненков.

Комментируя тот факт, что он отдал голос в Госдуме за аннексию Крыма, Вороненков сказал: «Мне прямо сказали, что буду арестован (если проголосую против – ред.). У меня уже были сведения, что против меня в режиме секретности фабрикуется уголовное дело».

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Еще раньше, в феврале 2017 года, Вороненков также отмечал угрозу своей жизни из-за переезда в Киев.

В материале издания «Radio Free Europe», который был опубликован 16 февраля 2017 года, было сказано, что Вороненков опасается за свою безопасность и безопасность его семьи.

"Мы должны быть осторожными. Мы тыкаем по больным местам Кремля своими заявлениями", – говорил тогда в интервью убитый экс-депутат Госдумы РФ.

Также в февральском интервью Вороненков говорил, что он чувствует себя в безопасности в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков и ранены еще два человека.

Напомним, Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой.

Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминируют организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнивал Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.