У Москвы назревает очередное недоразумение с ЕС?

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Константин КОСАЧЕВ просит ЕС не использовать «Восточное партнерство» для «отрыва» постсоветских стран от России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня К.КОСАЧЕВ сказал на пресс-конференции в Москве.

«Политика «Восточного соседства» для нас не является до конца прозрачным проектом, и мы говорим нашим европейским партнером о том, что главное сейчас избежать недоразумений и недопониманий», - сказал К.КОСАЧЕВ.

По его словам, РФ сейчас пытается понять, о чем будет идти речь.

«Если речь будет идти о том, что объединенная Европа сотрудничает с 6 государствами постсоветского пространства в сфере экономики и гуманитарных вопросов, то какие могу быть проблемы?», - сказал он.

По его словам, главное, чтобы «Восточное соседство» не выстраивается как проект дальнейшего искусственного отрыва государств от нормальных добрососедских отношений с Россией.

«Если это будет скрытая попытка очередной раз обеспечить этим странам режим наибольшего благоприятствования в отношениях с ЕС за счет и в ущерб такому режиму в отношениях с Россией, то придется на это как то реагировать», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, «Восточное партнерство» - польско-шведская инициатива, представленная в мае этого года и одобренная на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС) в июне.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран-соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину, а также Беларусь при условии процесса демократизации страны.